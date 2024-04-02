ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Себастьян Фундора и Тим ЦзюЦзю сенсационно проиграл Фундоре. Тим не сумел пройти двухметрового гиганта
    Все новости спорта

    Аленичев: Думаю, что за один-два тура до окончания РПЛ «Зенит» станет чемпионом

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России
    Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев дал комментарий относительно борьбы за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

    Дмитрий Аленичев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Аленичев

    «Честно говоря, давно не помню, был ли такой тур, когда первая шестёрка команд — "Зенит", "Краснодар" и четыре московские команды, все без исключения, потеряли очки. Это говорит о том, что есть интрига в чемпионате, что аутсайдеры могут дать бой фаворитам в любом матче.

    Хотелось, чтобы такая интрига сохранилась до последнего тура нашего чемпионата, хотя я в это слабо верю. На 99% отдаю предпочтение "Зениту". Думаю, что за один-два тура до окончания первенства они станут чемпионами. Уверен, что бразильцы "Зенита" проснутся. Они в оставшейся трети чемпионата покажут свой максимум. "Зенит" по подбору игроков выше других команд, это не обсуждается», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент лидером турнирной таблицы РПЛ является питерский «Зенит».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Трактор» продолжит доставлять проблемы фаворитам?
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Талалаев будет играть в закрытый футбол
  • «Химки» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Шпоры» завоюют три очка
  • «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры