Аленичев: Думаю, что за один-два тура до окончания РПЛ «Зенит» станет чемпионом

Бывший футболист и тренердал комментарий относительно борьбы за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

«Честно говоря, давно не помню, был ли такой тур, когда первая шестёрка команд — "Зенит", "Краснодар" и четыре московские команды, все без исключения, потеряли очки. Это говорит о том, что есть интрига в чемпионате, что аутсайдеры могут дать бой фаворитам в любом матче.

Хотелось, чтобы такая интрига сохранилась до последнего тура нашего чемпионата, хотя я в это слабо верю. На 99% отдаю предпочтение "Зениту". Думаю, что за один-два тура до окончания первенства они станут чемпионами. Уверен, что бразильцы "Зенита" проснутся. Они в оставшейся трети чемпионата покажут свой максимум. "Зенит" по подбору игроков выше других команд, это не обсуждается», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент лидером турнирной таблицы РПЛ является питерский «Зенит».