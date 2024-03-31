Корнеев: Абаскаль поплыл по-жесткому

Бывший футболист «Барселоны»раскритиковал главного тренера «Спартака»

После субботнего матча с «Уралом» (0:0) Абаскаль заявил, что состав на игру ему подсказывает бог.

«Абаскаль разговаривает с богом часто. Видимо, только не так его понимает.

Он говорит, что кто‑то пытается навредить, а если кто‑то не пытается вредить, то дольше живет. Я вообще не понял.

Тренер точно поплыл по‑жесткому», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда Гильермо Абаскаля 3 апреля сыграет против «Зенита» в рамках Кубка России.