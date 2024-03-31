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    Корнеев: Абаскаль поплыл по-жесткому

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    Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    После субботнего матча с «Уралом» (0:0) Абаскаль заявил, что состав на игру ему подсказывает бог.

    «Абаскаль разговаривает с богом часто. Видимо, только не так его понимает.

    Он говорит, что кто‑то пытается навредить, а если кто‑то не пытается вредить, то дольше живет. Я вообще не понял.

    Тренер точно поплыл по‑жесткому», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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