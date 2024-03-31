начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 31.03.2024.

Последний матч: «Ди Си Юнайтед» — «Монреаль» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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