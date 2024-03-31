Бояринцев: Сейчас «Спартаку» некем заменить Промеса

Денис Бояринцев Фото: globallookpress.com
«Промес — разносторонний футболист, который в сложные моменты может в одиночку решить матч. Сейчас "Спартаку" некем заменить Квинси, отсюда и такая блеклая игра в атаке, хотя в команде есть Зиньковский и Соболев. Да, Александр хорошо ведет верховую борьбу, а у Антона есть отдельные сильные стороны.
Но Промес сочетает в себе все необходимые элементы. Конечно, он подвел команду в весенней части», — цитирует Бояринцева «Евро-Футбол.Ру».
На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.
В следующем туре красно-белые 7 апреля сыграют в гостях с «Динамо».