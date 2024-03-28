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    Торрес: Салах — один из лучших игроков мира за последние 10 лет

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    Бывший нападающий «Ливерпуля» Фернандо Торрес высказался о нынешнем форварде мерсисайдской команды Мохамеде Салахе.

    Фернандо Торрес
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    Фернандо Торрес

    «Мы были товарищами по команде в "Челси", и я очень, очень рад за него. Я много общаюсь с ним, и я действительно счастлив, что он бьёт все мои рекорды!

    Я помню, когда он приехал в Англию, он был очень молод и не имел той игровой практики, которую заслуживал. Ему пришлось переехать в Италию, проявить себя и найти особенный клуб для особенного игрока.

    Вы можете видеть результаты того, что он делал в одиночку. Для меня он топ-игрок и один из лучших игроков за последние 10 лет. Я всегда говорю это, он мой любимый игрок и я считаю его одним из лучших игроков мира за последние 10 лет.

    Вы можете видеть, что "Ливерпулю" удалось выиграть, и вы знаете, что клуб борется за всё, и я уверен, что Салах — одна из главных причин. Я действительно горжусь им, потому что знаю, как трудно ему было приехать в Англию, и время доказало, что он особенный игрок, и ему просто нужно, чтобы такой особенный клуб, как "Ливерпуль", доверял ему, и он покажет, на что он способен.

    Я был действительно счастлив, когда он подписал свой новый контракт, чтобы продолжать играть за "Ливерпуль" в 2022 году. Я уверен, что он станет одним из лучших игроков в истории "Ливерпуля". Он уже есть, но ему еще многое предстоит сделать», — цитирует Торреса пресс-служба «Ливерпуля».

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