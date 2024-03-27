Божович: Кто мешает «Спартаку» быть на первом месте?

Бывший главный тренер клубов РПЛвысказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

«Не грустно ли мне видеть одного и того же чемпиона в РПЛ постоянно? Нет, не грустно. Кто мешает остальным быть такими же, как "Зенит"?

Кто мешает "Спартаку" быть на первом месте? Если только гороскопы. Может быть, их гороскоп реально не сходится на чемпионстве. Рецепт простой: покупаешь хороших легионеров, даёшь тренеру работать, не мешаешь и ждёшь результата. Всё», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».

«Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.