Канселу: Я всегда восхищался «Барселоной», здесь играли все мои кумиры

Защитник, который сейчас выступает зана правах аренды, заявил, что всегда восхищался каталонским клубом.

«Люди смотрят на статистику, и я думаю, что у меня были лучшие сезоны в "Манчестер Сити", но тогда цифры были не такими хорошими. Я не смотрю на это, я получаю удовольствие от каждой игры, но да, у меня очень позитивный сезон, несмотря на то, что в чемпионате в целом мы находимся не на той позиции, на которой хотели быть.

Мы уже вылетели из Кубка Испании и проиграли в Суперкубке, но продолжаем борьбу за чемпионство, хоть и отстаем от "Реала" на 8 очков, а в четвертьфинал Лиги чемпионов клуб вышел впервые за четыре года. Для меня это особенное время, потому что я из "Барсы".

Вся моя семья из "Бенфики", но я всегда восхищался "Барселоной". Здесь играли все мои кумиры, мне нравится, как они смотрят на молодежь, у них есть игровая культура, от которой я в восторге», — приводит слова Канселу A Bola.

В нынешнем сезоне защитник провел 32 матча за «Барселону» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал столько же голевых передач. Канселу проведет в стане «сине-гранатовых» на правах аренды до конца нынешнего сезона.