Глушаков: В Армении немного своеобразный чемпионат

Полузащитниквысказался о своей адаптации в команде из Армении.

«Адаптация в "Урарту" прошла хорошо, чувствую себя отлично.

Если ли различие между РПЛ и чемпионатом Армении? Здесь немного своеобразный чемпионат, практически через каждые четыре дня игра. Поэтому нет времени тренироваться. Есть период восстановления, а потом приходится играть. Иногда матчи наслаиваются на физические кондиции футболистов. Надо понять, как здесь правильно подготавливаться и подходить к тренировочному процессу», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

37-летний Глушаков провел за «Урарту» четыре матча и не отличился результативными действиями.