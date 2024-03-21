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    Семак: Матчи со «Спартаком» — не плюс и не минус, мы настроены бороться за кубок

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче полуфинала Кубка России со «Спартаком».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Не мы принимаем решения по поводу календаря. Матчи со "Спартаком" — не плюс и не минус, мы настроены бороться за Кубок страны», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «Зенита».

    Напомним, что «сине-бело-голубые» сыграют против «Спартака» 2-го апреля в рамках 1-го матча полуфинала Кубка России Пути РПЛ. Ответная игра состоится 16-го числа.

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