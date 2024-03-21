Семак: Матчи со «Спартаком» — не плюс и не минус, мы настроены бороться за кубок

Главный тренервысказался о предстоящем матче полуфинала Кубка России со

«Не мы принимаем решения по поводу календаря. Матчи со "Спартаком" — не плюс и не минус, мы настроены бороться за Кубок страны», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «Зенита».

Напомним, что «сине-бело-голубые» сыграют против «Спартака» 2-го апреля в рамках 1-го матча полуфинала Кубка России Пути РПЛ. Ответная игра состоится 16-го числа.

После зимней паузы эти команды уже встречались между собой. В рамках 19-го тура чемпионата России «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счетом 0:0.