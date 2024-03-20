Кроос о новом контракте с «Реалом»: Я все еще думаю над решением

Полузащитник мадридского «Реала»признался, что пока не определился с будущим.

«Посмотрим, пообщаемся еще с клубом по этому поводу. Пока не знаю, будет ли объявление таким же, как раньше. Я все еще думаю над решением.

Отношения между клубом и мной слишком хороши для того, чтобы у нас были какие-то проблемы. В этом вопросе обе стороны очень спокойны.

Мы демонстрирует хорошие результаты в этом сезоне, все складывается успешно. Верю, что мы придем к удовлетворительному решению для обеих сторон», — приводит слова Крооса Marca.

Действующий контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. Тони выступает за мадридский клуб с 2014 года.

В текущем сезоне Кроос провел в чемпионате Испании 28 матчей, забил один гол и сделал семь результативных передач.