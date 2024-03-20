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    Кроос о новом контракте с «Реалом»: Я все еще думаю над решением

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    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос признался, что пока не определился с будущим.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Посмотрим, пообщаемся еще с клубом по этому поводу. Пока не знаю, будет ли объявление таким же, как раньше. Я все еще думаю над решением.

    Отношения между клубом и мной слишком хороши для того, чтобы у нас были какие-то проблемы. В этом вопросе обе стороны очень спокойны.

    Мы демонстрирует хорошие результаты в этом сезоне, все складывается успешно. Верю, что мы придем к удовлетворительному решению для обеих сторон», — приводит слова Крооса Marca.

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    • Действующий контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. Тони выступает за мадридский клуб с 2014 года.

    В текущем сезоне Кроос провел в чемпионате Испании 28 матчей, забил один гол и сделал семь результативных передач.

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