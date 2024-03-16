Араухо: Произойти может всякое, но я очень счастлив в «Барселоне»

Защитниквысказался о своем будущем в каталонском клубе.

«Я всегда говорю, что счастлив в "Барселоне", я здесь уже долгое время. Произойти может всякое, но я очень счастлив здесь. Я очень спокоен и сосредоточен на сезоне, на том, чтобы хорошо закончить его. Мы не очень хорошо начали, но у нас осталось два турнира, в которых мы можем выступить хорошо.

Уход Хави? Правда в том, что для нас это мало что изменило. Мы очень доверяем Хави и его словам, он сказал нам, что останется до конца сезона, и мы собираемся выложиться по полной.

С тех пор мы продолжали работать и верить в то, что он говорит, он направляет нас, и мы движемся вперед», — приводит слова Араухо Mundo Deportivo.