Личка: «Зенит» купил хороших игроков, но это не значит, что мы должны ехать и бояться

Главный тренер «Динамо»поделился ожиданиями от предстоящего матча св четвертьфинале Кубка России.

«Не знаю, будет ли матч с "Зенитом" самым важным в сезоне. Понятно, есть один плюс, что если ты вылетаешь, то будешь еще играть в Пути регионов. Самая важная игра всегда следующая что в чемпионате, что в Кубке. Сейчас это и будет.

Нас ждет очень тяжелый матч с соперником, который еще приобрел хороших игроков зимой. Но это не значит, что мы должны ехать и бояться.

К сожалению, у нас не будет Карраскаля, но вернутся Лаксальт и Бальбуэна», — приводит слова чешского специалиста «Спорт-Экспресс».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Зенит» — «Динамо»

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет 13 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 20:15 мск.