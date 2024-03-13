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    Личка: «Зенит» купил хороших игроков, но это не значит, что мы должны ехать и бояться

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в четвертьфинале Кубка России.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Не знаю, будет ли матч с "Зенитом" самым важным в сезоне. Понятно, есть один плюс, что если ты вылетаешь, то будешь еще играть в Пути регионов. Самая важная игра всегда следующая что в чемпионате, что в Кубке. Сейчас это и будет.

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    • Нас ждет очень тяжелый матч с соперником, который еще приобрел хороших игроков зимой. Но это не значит, что мы должны ехать и бояться.

    К сожалению, у нас не будет Карраскаля, но вернутся Лаксальт и Бальбуэна», — приводит слова чешского специалиста «Спорт-Экспресс».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Зенит» — «Динамо»

    Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет 13 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 20:15 мск.

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