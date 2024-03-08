Смолов: Есть смысл бороться только за первое место

Нападающийвысказался о шансах «бело-голубых» на чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Есть смысл бороться только за первое место, но наша команда точно стала сильнее. "Динамо" приобрело классных футболистов в летнее трансферное окно, сейчас у нас на сборах тоже сыграли много хороших матчей.

Понятно, что хочется бороться за чемпионство, но в контексте "Динамо" мне кажется, что ожидания болельщиков, что они давно этого ждут, и, с одной стороны они вроде имеют право требовать и ожидать, но когда команда у тебя занимает девятое место, а потом такие, мы рассчитываем на следующий год на чемпионство или кубок хотя бы…

Мне кажется, что борьба за чемпионство подразумевает за собой какую-то ежегодную константу, что ты вот в тройке и стремишься к чему-то большему. И вот на протяжении трёх или пяти сезонов это продолжается, ты точечно усиляешь какие-то позиции и потом можешь бороться за чемпионство», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

После 19-и туров в РПЛ «Динамо» занимает 3-е место в таблице с 35-ю очками в активе.

В следующем матче «бело-голубые» сыграют против 9-го марта против «Ахмата» в рамках 20-го тура чемпионата России. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.