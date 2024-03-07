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    Хави: Педри обязательно вернется

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    Наставник «Барселоны» Хави поделился мнением о восстановлении Педри.

    Хави
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    Хави

    Футболист получил травму мышц бедра в матче ла лиги против «Жироны» (2:4). Пока степень тяжести повреждения полузащитника неизвестна.

    «Мы сделали все, чтобы постараться предотвратить травмы, и я думаю, что мы проделали безупречную работу, особенно Педри. Я уже сказал ему, что это его последняя травма.

    Все не так серьезно, как казалось. Он обязательно вернется и станет важным игроком. Он не первый, кто с этим столкнулся», — цитирует тренера пресс-служба команды.

    В нынешнем сезоне 21-летний Педри в 16 встречах забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» идет 3-й в таблице Примеры, набрав 58 очков в 27 встречах.

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