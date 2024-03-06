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    Стали известны кандидаты на замену тен Хагу

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    Появился список кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Эрика тен Хага по окончании сезона.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    По данным ESPN, главными претендентами на эту должность являются главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби и наставник сборной Англии Гарет Саутгейт.

    Причем, Саутгейт не будет первым выбором, так как давно не работал с клубной командой и пока еще не решил покинет ли пост главного тренера сборной Англии.

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    Главным препятствием для увольнения тен Хага является большая неустойка в случае расторжения контракта, но «МЮ» все равно готов пойти на такой шаг в случае ухудшения результатов или не попадания в еврокубки.

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