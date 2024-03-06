Бояринцев: Промес? Не может быть таких футболистов, без которых «Спартак» не сможет играть

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о том, как быть столичному клубу, если Квинси Промес не вернется в команду.

«Ну, по игре "Спартака" с "Зенитом" видно, что и у Угальде есть определенный потенциал. Но приедет — будет хорошо для "Спартака", будет хороший футболист в атаке, не приедет — команда все равно справится без него, там есть и другие ребята. Конечно же, Промес — один из лидеров в атакующих действиях, но не может быть таких футболистов, без которых "Спартак" не сможет играть. Никогда такого не было», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Напомним, ранее Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.