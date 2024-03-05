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    Юрист из ОАЭ рассказал, в каком случае Промесу может грозить экстрадиция в Нидерланды

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    Юридический консультант из ОАЭ доктор Хасан Элхайс высказался о возможной экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Промес ранее был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. На прошлой неделе Квинси был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ. Сообщалось, что он скрылся с места аварии.

    «Между ОАЭ и Королевством Нидерланды заключен договор об экстрадиции. В статье 2 настоящего договора перечислены четыре основания для экстрадиции, а в статье 3 перечислены различные обстоятельства, при которых в экстрадиции может быть отказано.

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    • В соответствии со статьей 6 настоящего договора запрашивающее государство, которым в данном случае является Королевство Нидерланды, должно подать запрос на экстрадицию в ОАЭ в соответствии с требованиями этого положения.

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    • Одним из требований является поданная заявка на экстрадицию в течение 60 дней. Запрашиваемое лицо может оставаться под стражей до тех пор, пока не будет получен запрос на экстрадицию, и в соответствии со статьей 8 договора такой арест может быть прекращен, если запрос не будет получен в течение 60 дней», — приводит слова Элхайса «Чемпионат».

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