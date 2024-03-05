Юрист из ОАЭ рассказал, в каком случае Промесу может грозить экстрадиция в Нидерланды

Юридический консультант из ОАЭ докторвысказался о возможной экстрадиции нападающего «Спартака»

Промес ранее был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. На прошлой неделе Квинси был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ. Сообщалось, что он скрылся с места аварии.

«Между ОАЭ и Королевством Нидерланды заключен договор об экстрадиции. В статье 2 настоящего договора перечислены четыре основания для экстрадиции, а в статье 3 перечислены различные обстоятельства, при которых в экстрадиции может быть отказано.

В соответствии со статьей 6 настоящего договора запрашивающее государство, которым в данном случае является Королевство Нидерланды, должно подать запрос на экстрадицию в ОАЭ в соответствии с требованиями этого положения.

Одним из требований является поданная заявка на экстрадицию в течение 60 дней. Запрашиваемое лицо может оставаться под стражей до тех пор, пока не будет получен запрос на экстрадицию, и в соответствии со статьей 8 договора такой арест может быть прекращен, если запрос не будет получен в течение 60 дней», — приводит слова Элхайса «Чемпионат».