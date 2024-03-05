Орлов: Игроки «Зенита» перегружены

Комментатороценил состояние игроковв матче 19-го тура РПЛ со. Встреча закончилась вничью 0:0.

«Всё-таки футбол — это большая индустрия, большой бизнес, поэтому ко всему надо подходить с научной точки зрения и просчитать, сколько времени надо бразильцам на акклиматизацию, прилетев из Катара, и нашим футболистам. Есть сроки — неделя-две. Я думаю, если бы "Зенит" прилетел недели на две раньше, то они бы лучше себя чувствовали.

Потому что ясно, что они перегружены. Нельзя говорить, что они физически не готовы, нет. Но не было лёгкости, которая им присуща», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» идет на 4-м месте в таблице, набрав 31 очко. «Зенит» (37) находится на 2-й позиции.