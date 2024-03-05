Анри о Беллингеме: Он взял номер Зидана, а потом так играет и празднует — большой молодец

Экс-футболиствысоко оценил игру полузащитникав нынешнем сезоне.

«В Англии футболистам играть легче. Давление, с которым они сталкиваются в Испании, гораздо больше, также выше и ожидания от них. Умение справиться с ним — это то, что делает Беллингема особенным.

Ты взял игровой номер Зинедина Зидана? А потом так играешь и празднуешь? Ты большой молодец, приятель», — приводит слова Анри One Football.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 29 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 7 голевых передач.

В следующем матче «Реал» сыграет против «Лейпцига» 6-го марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.