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    Черчесов: Самое главное, чтобы внутри Джикии не угас огонек

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с контрактом защитника «Спартака» Георгия Джикии.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Может ли Джикия вернуться на прежний уровень после долгой паузы? Если брать игровые качества — можно и растерять, но самое главное не это. Это можно потом набрать. Самое главное, чтобы внутри не угас огонек, который подталкивает играть в футбол. Другое дело, что я не знаю, какая там ситуация внутри. Если брать футболистов такого уровня — наверное, надо заранее какие-то вещи обговаривать.

    Джикия — это для меня нонсенс. Он абсолютно всегда все понимал. Видимо, пропустили момент, когда все надо было четко обговорить. Я везде говорил, что ни один тренер, ни один футболист не может быть выше клуба. Джикия — не первый и не последний. Со мной было то же самое в "Иннсбруке", когда я был уже возрастным футболистом.

    Мне сказали, что со мной не будут продлевать контракт. Игроки должны знать, что надо планировать — нет никаких проблем в том, чтобы сказать молодому или старому футболисту: "Мы с тобой не планируем работать в следующем году". Это нормально. А такой круговорот событий только мешает сконцентрироваться, и, наверное, не красит», — сказал Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    В сезоне-2023/24 Джикия принял участие в 9 матчах «Спартака» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

    Контракт 30-летнего россиянина действует до конца мая 2024 года.

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