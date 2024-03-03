Канчельскис раскритиковал Абаскаля за нежелание присутствовать на матче с «Зенитом»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Россиивысказался о решении главного тренера «Спартака»следить за матчем с «Зенитом» на базе красно-белых в Москве.

Абаскаль не мог присутствовать на тренерской скамейке из-за дисквалификации. В связи с этим испанец в день игры улетел в Москву.

«Хороший Абаскаль тренер. Как руководители клуба на это смотрят? Это, конечно, позор. Уникальный случай!

Что это за тренер? Любим удивлять всех и вся! Первый раз такое вижу, чтобы тренер не поехал с командой, не переживал и не был на стадионе. Это просто ужас!», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» завершился вничью 0:0.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» находится на четвертой строчке.