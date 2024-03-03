В 19:00 03.03.2024 Балтика и Сочи начнут матч в российской футбольной Премьер-лиге.

Балтика — Сочи

Последний матч между собой: Сочи — Балтика 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица РПЛ

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Балтика» — «Сочи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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