начнут матч в 16:00 в Суперлиге Турции, 02.03.2024.

Последний матч между собой: Кайсериспор — Ризеспор 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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