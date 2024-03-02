Хлусевич: Матч складывался неплохо

Защитниквысказался о матче против(0:0).

«В первые десять минут поддавили, потом удалось игру перевести. Были моменты и в первом, и во втором тайме. В общем, складывался матч неплохо. Особенно на последних минутах был момент у Миши Игнатова. Если честно, я прям поверил, что залетает.

Мой вынос мяча? Увидел, что отскакивает мяч в мою сторону. На инстинктивном уровне побежал перекрывать дальнюю штангу. Удалось спасти, хороший момент.

Промес? Квинси лидер команды, поэтому его в любом случае не хватало.

Угальде? Очень мобильный игрок, хорошо прессингует. Двигается. Хорошо отыграл этот матч. Сезон покажет», — приводит слова Хлусевича «Спорт-Экспресс».

«Зенит» упустил возможность обойти в таблице РПЛ «Краснодар», который также сыграл вничью с «Рубином» (1:1).