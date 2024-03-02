ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Колыванов«В Европе русские тренеры никому не нужны». Игорь Колыванов — о возобновлении РПЛ, интриге в Серии А и неприятностях «Спартака»
  • 22:28
    • «Вольфсбург» уступил «Штутгарту» в результативном матче
  • 21:28
    • «Зенит» и «Спартак» не смогли поразить ворота друг друга
  • 20:12
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна
  • 20:07
    • Эмбер победил Бублика и выиграл турнир в Дубае
  • 20:06
    • «Ливерпуль» вырвал победу в добавленное время у «Ноттингем Форест»
    Все новости спорта

    Хлусевич: Матч складывался неплохо

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Спартак
    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о матче против «Зенита» (0:0).

    Даниил Хлусевич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Хлусевич

    «В первые десять минут поддавили, потом удалось игру перевести. Были моменты и в первом, и во втором тайме. В общем, складывался матч неплохо. Особенно на последних минутах был момент у Миши Игнатова. Если честно, я прям поверил, что залетает.

    Мой вынос мяча? Увидел, что отскакивает мяч в мою сторону. На инстинктивном уровне побежал перекрывать дальнюю штангу. Удалось спасти, хороший момент.

    Промес? Квинси лидер команды, поэтому его в любом случае не хватало.

    Угальде? Очень мобильный игрок, хорошо прессингует. Двигается. Хорошо отыграл этот матч. Сезон покажет», — приводит слова Хлусевича «Спорт-Экспресс».

    «Зенит» упустил возможность обойти в таблице РПЛ «Краснодар», который также сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» проведет мастер-класс для «МЮ»?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Московское дерби получится ярким и результативным
  • «Динамо» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Возьмет ли «Барселона» три очка в матче с «Атлетиком»?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры