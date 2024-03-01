Семак: Доволен трансферной кампанией, «Зенит» укрепил обойму

Главный тренер «Зенита»оценил зимнюю трансферную кампанию санкт-петербургского клуба.

В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.

«Все запланированное сделали. Поэтому если можно оценивать сборы по пятибалльной системе, то делаю это на твердую четверку.

Доволен ли зимней трансферной кампанией? По большому счету — да. Мы укрепили нашу обойму, усилили некоторые позиции, которые того требовали. Так что у нас получилась нормальная трансферная кампания со знаком плюс.

Ждем возобновления чемпионата, хорошей качественной игры со стороны нашей команды», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В ближайшем матче «Зенит» сыграет 2 марта на своем поле против «Спартака» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.