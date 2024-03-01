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    Семак: Доволен трансферной кампанией, «Зенит» укрепил обойму

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил зимнюю трансферную кампанию санкт-петербургского клуба.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.

    «Все запланированное сделали. Поэтому если можно оценивать сборы по пятибалльной системе, то делаю это на твердую четверку.

    Доволен ли зимней трансферной кампанией? По большому счету — да. Мы укрепили нашу обойму, усилили некоторые позиции, которые того требовали. Так что у нас получилась нормальная трансферная кампания со знаком плюс.

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    • Ждем возобновления чемпионата, хорошей качественной игры со стороны нашей команды», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В ближайшем матче «Зенит» сыграет 2 марта на своем поле против «Спартака» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.

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