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    Нагорных: Состав «Локомотива» на сегодняшний день позволяет решать самые высокие задачи

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Юрий Нагорных
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    Юрий Нагорных

    «Удовлетворен ли я результатом? С одной стороны, мы потеряли очки там, где не должны были этого делать. И могли идти выше. С другой, нужно быть гениями, чтобы в спорте все спрогнозировать со стопроцентной точностью. Мы, к сожалению, не гении, поэтому пока допускаем ошибки.

    Безусловно, старт сезона в нашем исполнении мог быть другим. Понадобилось время, чтобы нащупать свою игру. Однако это не помешало клубу подтянуться к лидерам — значит, потенциал у нашего клуба очень большой. Состав "Локомотива" на сегодняшний день позволяет решать самые высокие задачи.

    Почему задача выход в финал Кубка России? Когда доходишь до решающего матча, остается единственная цель — победа. Но для этого в финал нужно пробиться. Так что мы сознательно сформулировали так задачу. Можно сказать, подошли к этому вопросу философски», — цитирует Нагорных СЭ.

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