Нагорных: Состав «Локомотива» на сегодняшний день позволяет решать самые высокие задачи

Председатель совета директороввысказался об игре своей команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Удовлетворен ли я результатом? С одной стороны, мы потеряли очки там, где не должны были этого делать. И могли идти выше. С другой, нужно быть гениями, чтобы в спорте все спрогнозировать со стопроцентной точностью. Мы, к сожалению, не гении, поэтому пока допускаем ошибки.

Безусловно, старт сезона в нашем исполнении мог быть другим. Понадобилось время, чтобы нащупать свою игру. Однако это не помешало клубу подтянуться к лидерам — значит, потенциал у нашего клуба очень большой. Состав "Локомотива" на сегодняшний день позволяет решать самые высокие задачи.

Почему задача выход в финал Кубка России? Когда доходишь до решающего матча, остается единственная цель — победа. Но для этого в финал нужно пробиться. Так что мы сознательно сформулировали так задачу. Можно сказать, подошли к этому вопросу философски», — цитирует Нагорных СЭ.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» объяснил, почему нападающий команды Артем Дзюба не поехал с основным составом на 2-й сбор.

После 18-и туров «железнодорожники» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 31-м баллом в активе.