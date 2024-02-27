Тен Хаг: Теперь я знаю будущее «Манчестер Юнайтед»

Главный тренерпосле разговора с боссами клуба понял, что ждет «манкунианцев» в будущем.

«Теперь я знаю будущее команды. Но мне также необходимо анализировать сегодняшний день. Мы должны работать над развитием команды и её прогрессом, и конечно же, побеждать в каждой игре», — приводит слова тен Хага журналист Бен Джейкобс.

Ранее сообщалось о том, что руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в назначении на пост главного тренера Симоне Индзаги, который сейчас возглавляет «Интер».

После 26-и туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 44 очками в активе. «Манкунианцы» отстают от зоны еврокубков (5-я строчка) на 3 балла.