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    Тен Хаг: Теперь я знаю будущее «Манчестер Юнайтед»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после разговора с боссами клуба понял, что ждет «манкунианцев» в будущем.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Теперь я знаю будущее команды. Но мне также необходимо анализировать сегодняшний день. Мы должны работать над развитием команды и её прогрессом, и конечно же, побеждать в каждой игре», — приводит слова тен Хага журналист Бен Джейкобс.

    Ранее сообщалось о том, что руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в назначении на пост главного тренера Симоне Индзаги, который сейчас возглавляет «Интер».

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    • После 26-и туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 44 очками в активе. «Манкунианцы» отстают от зоны еврокубков (5-я строчка) на 3 балла.

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