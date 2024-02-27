Экс-футболист «Баварии»: Теперь Тухель может быть более безжалостным в выборе состава

Бывший игроквысказался о проблемах мюнхенцев в нынешнем сезоне.

«Я вижу в этом некоторую проблему для него, потому что, на мой взгляд, Тухель не может победить в этой ситауции.

Если команда начнёт побеждать сейчас, ведь всегда говорилось: сейчас команда несёт ответственность, потому что тренер уходит в конце сезона. Тогда люди скажут: "Это сделала команда". А если ничего не получится, то виноват всё равно он.

Теперь Тухель может быть немного более безжалостным в выборе состава, поскольку ему больше не придётся взвешивать долгосрочные последствия своих решений. Для меня как для руководителя это было бы тревожным звонком», — приводит слова Хаманна Sky Sport Germany.

Напомним, что Тухель объявил о своем уходе из «Баварии» после окончания нынешнего сезона. Мюнхенцы занимают 2-е место в таблице Бундеслиги с 53 очками в активе после 23-х туров.