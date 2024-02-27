Спортдиректор «Баварии»: Я здесь, чтобы выигрывать титулы

Новый спортивный директорвысказался о своих планах в мюнхенском клубе после вступления в должность.

«Для меня большое удовольствие — вернуться домой спустя 30 лет. Я испытываю большое волнение от возможности познакомиться с высшим немецким и европейским уровнем. Предстоят сложные задачи: поиск тренера и работа над командой.

Кристоф Фройнд (директор мюнхенского клуба) будет чрезвычайно важным партнером для меня. Мы хотим решать вопросы на равных. Мы по-прежнему хотим выжать максимум из этого сезона. Я здесь, чтобы выигрывать титулы. Все мои коллеги здесь выигрывали чемпионские титулы, а я еще нет», — цитирует Эберля Bayern & Germany.

«Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 53 очками в активе после 23-х туров.

Напомним, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет свой пост после окончания нынешнего сезона.