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    Спортдиректор «Баварии»: Я здесь, чтобы выигрывать титулы

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    Новый спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о своих планах в мюнхенском клубе после вступления в должность.

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    «Для меня большое удовольствие — вернуться домой спустя 30 лет. Я испытываю большое волнение от возможности познакомиться с высшим немецким и европейским уровнем. Предстоят сложные задачи: поиск тренера и работа над командой.

    Кристоф Фройнд (директор мюнхенского клуба) будет чрезвычайно важным партнером для меня. Мы хотим решать вопросы на равных. Мы по-прежнему хотим выжать максимум из этого сезона. Я здесь, чтобы выигрывать титулы. Все мои коллеги здесь выигрывали чемпионские титулы, а я еще нет», — цитирует Эберля Bayern & Germany.

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    • «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 53 очками в активе после 23-х туров.

    Напомним, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет свой пост после окончания нынешнего сезона.

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