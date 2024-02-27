Спортдиректор «Баварии»: Мы посмотрим, какие игроки отдают команде свое сердце и душу

Спортивный директорвысказался о возможной перестройке команды в летнее трансферное окно.

«Я не знаю, когда мы можем начать говорить о капитальной перестройке, начнётся ли она с четырёх игроков, шести игроков, восьми игроков? Я начинаю сейчас, у Кристофа (Фройнда) уже есть полугодовое преимущество — он даст мне много информации.

Мы вместе посмотрим на состав. Но самое главное — найти правильного тренера. Теперь карты перетасованы между мной и Кристофом. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие три месяца. Мы посмотрим, какие игроки отдают "Баварии" своё сердце и душу, чтобы достичь наших краткосрочных целей», — приводит слова Эберля Bayern & Germany.

Напомним, что по ходу нынешнего сезона Эберль занял пост спортивного директора «Баварии». Ранее функционер работал в «Лейцпиге» на такой же должности.

«Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 53 очками в активе после 23-х туров, отставая от 1-й позиции на 8 баллов.