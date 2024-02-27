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    Кастаньо: Россия — одна из лучших стран для комфортного проживания

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    Полузащитник сборной Колумбии Кевин Кастаньо рассказал, почему согласился продолжить карьеру в «Краснодаре».

    Кевин Кастаньо
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    Кевин Кастаньо

    Кастаньо перешел в «Краснодар» в январе из мексиканского «Крус Асуля».

    «В момент предложения я находился в расположении "Крус Асуль" в Мехико. Мне поступало достаточно предложений, но, поговорив с семьей и Джоном Кордобой, который рассказывал много хорошего про клуб, принял решение перейти в "Краснодар".

    Практически ничего не знал о России в тот момент. Только то, что "Краснодар" — один из лучших и самых больших клубов в РПЛ, а Россия — одна из лучших стран для комфортного проживания.

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    • Джон описал российский футбол как очень конкурентный, динамичный, а еще важную роль в нем играет физическая составляющая. Предупредил, что надо к этому подготовиться. Как раз из-за конкуренции и таких условий я принял решение присоединиться к Краснодару», — приводит слова колумбийца «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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