Кастаньо: Россия — одна из лучших стран для комфортного проживания

Полузащитник сборной Колумбиирассказал, почему согласился продолжить карьеру в

Кастаньо перешел в «Краснодар» в январе из мексиканского «Крус Асуля».

«В момент предложения я находился в расположении "Крус Асуль" в Мехико. Мне поступало достаточно предложений, но, поговорив с семьей и Джоном Кордобой, который рассказывал много хорошего про клуб, принял решение перейти в "Краснодар".

Практически ничего не знал о России в тот момент. Только то, что "Краснодар" — один из лучших и самых больших клубов в РПЛ, а Россия — одна из лучших стран для комфортного проживания.

Что рассказал Кордоба? Была речь про сам клуб и условия в нем, про отношение людей. Сказал, что в этом году у команды хорошо идут дела и есть возможность стать чемпионом.

Джон описал российский футбол как очень конкурентный, динамичный, а еще важную роль в нем играет физическая составляющая. Предупредил, что надо к этому подготовиться. Как раз из-за конкуренции и таких условий я принял решение присоединиться к Краснодару», — приводит слова колумбийца «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.