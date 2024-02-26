Тен Хаг о Хейлунне: Он игрок уровня «Манчестер Юнайтед»

Главный тренервысказался об игре нападающего командыв нынешнем сезоне.

«Мы были рады пригласить Расмуса, потому что, если посмотреть на варианты нападающих (на рынке), а также на имеющиеся в наличии варианты нападающих, то действительно ощущалась нехватка хороших опций.

Мы были очень рады подписать Хейлунна, он игрок уровня Манчестер Юнайтед», — приводит слова нидерландского специалиста журналист Фабрицио Романо.

В сезоне 2023/2024 Хейлунн провел 20 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

«Красные дьяволы» занимают 6-е место в таблице АПЛ с 44 очками в активе после 26-и туров.