Анчелотти: Модрич каждый день подает пример всей команде

Наставник «Реала»оценил игру хавбекав матче Ла Лиги с «Севильей».

Мадридский клуб победил дома 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте забил хорват Лука Модрич.

«Мы отпраздновали гол Модрича, он это заслужил. Он забил отличный мяч и внёс весомый вклад в победу, выйдя на поле. Очень трудно оставлять его на скамейке запасных, каждый день он подаёт пример всей команде.

Его будущее зависит от него, от того, что он хочет делать в следующем сезоне. Нам остаётся только ждать его решения», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» лидирует в Ла Лиге, набрав 65 очков.