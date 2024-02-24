В 22:00 24.02.2024 Коламбус Крю и Атланта Юнайтед сыграют матч в американской футбольной лиге MLS.

Коламбус Крю — Атланта Юнайтед

Последний матч между собой: Коламбус Крю — Атланта Юнайтед 4:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Коламбус Крю»).

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