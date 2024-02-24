В 20:30 24.02.2024 Борнмут и Манчестер Сити сыграют матч в чемпионате Англии по футболу.

Борнмут — Манчестер Сити

Последний матч между собой: Манчестер Сити — Борнмут 6:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Вас ждет прямая трансляция без рекламных перерывов и буферизации. Качественное изображение и звук как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Борнмут — Манчестер Сити доступны сотни других матчей.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Манчестер Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Борнмут — Манчестер Сити.

Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам