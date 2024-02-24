Борнмут — Манчестер Сити
Последний матч между собой: Манчестер Сити — Борнмут 6:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Манчестер Сити»).
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