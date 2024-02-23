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    Сергеев: Не расстраиваюсь из-за конкуренции с Кассьеррой

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    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев признался, что его не удивляет результативность колумбийца Матео Кассьерры.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Я был уверен, что так будет. Это то же самое — вопрос адаптации. Понятно было, что он хороший футболист, что его рано или поздно его прорвет. Хорошо, что прорывает сейчас.

    Ничего страшного, я не расстраиваюсь из-за конкуренции. Уж точно не опущу руки, буду работать, ждать своего шанса», — приводит слова Сергеева «Спорт день за днем».

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    • В текущем сезоне Сергеев провел в чемпионате России 15 матчей, забил пять мячей и сделал две результативные передачи. В активе Кассьерры 14 мячей в 16-ти играх.

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