Венгер: «Ливерпулю» не стоит прислушиваться к совету Клоппа касательно его сменщика

Легендарный тренерзаявил, что наставникне должен выбирать себе преемника после ухода.

«Стоит ли "Ливерпулю" прислушаться к совету Клоппа касательно его сменщика? Нет-нет. Я так не думаю, если только "Ливерпуль" официально не назначит Клоппа советником.

Вы делаете свою работу и позволяете другим людям делать свою работу. Я думаю, что только в таком случае организации работают хорошо. Каждый делает то, за что несет ответственность. По крайней мере, вы знаете, с кем поговорить, когда это не работает.

Просили ли в "Арсенале" меня найти себе преемника? Нет», — цитирует Венгера The Mirror.

Напомним, что Клопп объявил о своем уходе из «Ливерпуля» после окончания нынешнего сезона. Немецкий специалист возглавил «мерсисайцев» в 2015-м году.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе после 26-и туров.