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    Венгер: «Ливерпулю» не стоит прислушиваться к совету Клоппа касательно его сменщика

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    Легендарный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не должен выбирать себе преемника после ухода.

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    «Стоит ли "Ливерпулю" прислушаться к совету Клоппа касательно его сменщика? Нет-нет. Я так не думаю, если только "Ливерпуль" официально не назначит Клоппа советником.

    Вы делаете свою работу и позволяете другим людям делать свою работу. Я думаю, что только в таком случае организации работают хорошо. Каждый делает то, за что несет ответственность. По крайней мере, вы знаете, с кем поговорить, когда это не работает.

    Просили ли в "Арсенале" меня найти себе преемника? Нет», — цитирует Венгера The Mirror.

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    • Напомним, что Клопп объявил о своем уходе из «Ливерпуля» после окончания нынешнего сезона. Немецкий специалист возглавил «мерсисайцев» в 2015-м году.

    В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе после 26-и туров.

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