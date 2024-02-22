Кунде высказался о возможном уходе изи«Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде отреагировал на слухи, связывающие его с уходом из каталонской команды в предстоящее летнее трансферное окно.

«Я согласен с де Йонгом — СМИ часто лгут. Френки должен был высказаться на этот счёт и открыть многим глаза. Думаю, что он прав. Слишком часто мы видим в прессе неправильные вещи», — приводит слова Кунде журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2022 года за 50 млн евро.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 32 матчах сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2027 года.