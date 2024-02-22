Клопп о травмах: Ситуация не из лучших, а впереди у нас много важных матчей

Главный тренервысказался о ситуации с травмированными игроками команды.

«Новостей нет. Ситуация не из лучших, а впереди у нас много важных матчей. Не знаю, как и что будет, мы идём вперёд день за днём. Но я и после "Брентфорда" не знал, что ситуация будет такой, какая она сейчас. Так что посмотрим.

Единственное, что я могу сказать, так это то, что, пока у нас будет 11 игроков, мы будем пробовать. Это всё, что я могу обещать», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Ранее сообщалось о том, что нападающий «мерсисайцев» Мохамед Салах не сможет принять участие в финальном матче Кубка английской лиги с «Челси», который состоится 25-го февраля.

К тому же, из-за травм из строя выбыли нападающий «мерсисайцев» Диогу Жота и голкипер Алисон.

«Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе после 26-и туров.