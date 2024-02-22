В 04:00 22.02.2024 Интер Майами и Реал Солт Лэйк сыграют матч в чемпионате МЛС.

Интер Майами — Реал Солт Лэйк

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер Майами» — «Реал Солт Лэйк» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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