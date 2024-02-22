Гвардиола поделился, как видит свою будущую карьеру

Главный тренер «Манчестер Сити»рассказал, чего желает после того, как уйдет из стана «горожан».

«Я хотел бы тренировать национальную команду и готовить её к чемпионату мира или Европы. Мне бы этого хотелось.

Какая страна? Я не знаю, кому я нужен. Для того чтобы работать с национальной командой, нужно, чтобы она хотела твоего приглашения точно так же, как и клуб», — цитирует Гвардиолу ESPN Brasil.

Календарь и таблица АПЛ

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года и пока разговоры о его продлении не идут. Испанец возглавил клуб в 2016 году и за это время привел «горожан» к пяти победам в АПЛ, двум успехам в Кубке Англии и долгожданному триумфу в Лиге чемпионов.