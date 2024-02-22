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    Гвардиола поделился, как видит свою будущую карьеру

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чего желает после того, как уйдет из стана «горожан».

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    «Я хотел бы тренировать национальную команду и готовить её к чемпионату мира или Европы. Мне бы этого хотелось.

    Какая страна? Я не знаю, кому я нужен. Для того чтобы работать с национальной командой, нужно, чтобы она хотела твоего приглашения точно так же, как и клуб», — цитирует Гвардиолу ESPN Brasil.

    Календарь и таблица АПЛ

    Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года и пока разговоры о его продлении не идут. Испанец возглавил клуб в 2016 году и за это время привел «горожан» к пяти победам в АПЛ, двум успехам в Кубке Англии и долгожданному триумфу в Лиге чемпионов.

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