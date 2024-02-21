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    Тухель покинет «Баварию» в конце сезона

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    Томас Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» после завершения текущего сезона.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, на днях у Тухеля состоялась встреча с руководством мюнхенского клуба.

    По итогам переговоров, которые, как отмечает источник, прошли в спокойной обстановке, обе стороны решили прекратить сотрудничество в конце сезона.

    Тухель возглавил «Баварию» весной 2023 года. Мюнхенская команда занимает второе место в нынешнем чемпионате Германии, отставая от «Байера» на восемь очков.

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