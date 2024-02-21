Тухель покинет «Баварию» в конце сезона

покинет пост главного тренерапосле завершения текущего сезона.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, на днях у Тухеля состоялась встреча с руководством мюнхенского клуба.

По итогам переговоров, которые, как отмечает источник, прошли в спокойной обстановке, обе стороны решили прекратить сотрудничество в конце сезона.

Тухель возглавил «Баварию» весной 2023 года. Мюнхенская команда занимает второе место в нынешнем чемпионате Германии, отставая от «Байера» на восемь очков.

Ранее сообщалось, что временным тренером «Баварии» в случае увольнения Тухеля может стать Оле-Гуннар Сульшер.