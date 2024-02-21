Личка: Понятно, я хочу стать чемпионом с «Динамо»

Наставник московского «Динамо»высказался о чемпионских амбициях бело-голубых.

«Мы хотим быть успешными. Когда человек приходит в клуб с такой большой историей, не нужно жить только ею. Мы все хотим вписать свою главу большими буквами в историю клуба.

Понятно, я хотел бы выиграть чемпионство, но нужно отдать должное соперникам и не отрываться от земли. Надо через честную работу добиваться своих шансов и идти до конца, использовать их», — приводит слова Марцела Лички официальный сайт «Динамо».

По итогам 18 туров чемпионата России-2023/24 «Динамо» идет третьим в таблице.