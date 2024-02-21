ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симоне ИндзагиСкромное обаяние «нерадзурри». Индзаги — самый недооцененный тренер Европы
    Все новости спорта

    Клопп сообщил, что у Салаха и Нуньеса есть проблемы со здоровьем

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающие его команды Мохамед Салах и Дарвин Нуньес испытывают определённые проблемы со здоровьем.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Нуньес что-то почувствовал в последней игре с "Брентфордом", мы будем отслеживать проблему день за днём. Как и с Мо Салахом. У него проблема с задней поверхностью бедра. Посмотрим, что будет дальше. Ничего страшного, насколько я могу судить, но нужно подождать», — приводит слова Клоппа This is Anfield.

    Напомним, ранее появилась информация, что Салах пропустит три ближайших матча — с «Лутоном» (21 февраля), финал Кубка английской лиги с «Челси» (25 февраля) и встречу 1/8 финала Кубка Англии с «Саутгемптоном» (28 февраля).

    В нынешнем сезоне египтянин принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 10 результативными передачами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли «Наполи» «Барселону»?
  • «Наполи» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Прервет ли «Порту» победную поступь «Арсенала»?
  • «Порту» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ак Барс» продолжит побеждать на домашнем льду?
  • «Ак Барс» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Карабах — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фрайбург — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры