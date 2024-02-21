Клопп сообщил, что у Салаха и Нуньеса есть проблемы со здоровьем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающие его команды Мохамед Салах и Дарвин Нуньес испытывают определённые проблемы со здоровьем.

«Нуньес что-то почувствовал в последней игре с "Брентфордом", мы будем отслеживать проблему день за днём. Как и с Мо Салахом. У него проблема с задней поверхностью бедра. Посмотрим, что будет дальше. Ничего страшного, насколько я могу судить, но нужно подождать», — приводит слова Клоппа This is Anfield.

Напомним, ранее появилась информация, что Салах пропустит три ближайших матча — с «Лутоном» (21 февраля), финал Кубка английской лиги с «Челси» (25 февраля) и встречу 1/8 финала Кубка Англии с «Саутгемптоном» (28 февраля).

В нынешнем сезоне египтянин принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 10 результативными передачами.