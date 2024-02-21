Аленичев: Джикия должен быть в «Спартаке», он не уступает Бабичу

Бывший главный тренер «Спартака»высказался о конфликте защитника красно-белых

Джикия ранее заявил, что перестал попадать в состав не только по игровым причинам, намекая на разногласия с главным тренером.

«Понятно, что это уже не внутренние разногласия. Существует открытый конфликт, об этом все говорят.

Джикия — действующий футболист, капитан команды. Он должен быть в "Спартаке". Думаю, если тренерский штаб доверит Джикии место в основе, он эти надежды оправдает. Сто процентов.

Не вижу, по каким качествам на футбольном поле он уступает Бабичу. Для меня это игроки одного уровня», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».