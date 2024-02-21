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    Аленичев: Джикия должен быть в «Спартаке», он не уступает Бабичу

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о конфликте защитника красно-белых Георгия Джикии с Гильермо Абаскалем.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    Джикия ранее заявил, что перестал попадать в состав не только по игровым причинам, намекая на разногласия с главным тренером.

    «Понятно, что это уже не внутренние разногласия. Существует открытый конфликт, об этом все говорят.

    Джикия — действующий футболист, капитан команды. Он должен быть в "Спартаке". Думаю, если тренерский штаб доверит Джикии место в основе, он эти надежды оправдает. Сто процентов.

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    • Не вижу, по каким качествам на футбольном поле он уступает Бабичу. Для меня это игроки одного уровня», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

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