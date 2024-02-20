Маттеус о руководстве «Баварии»: Им очень не хватает спортивной компетентности

Экс-полузащитниквысказался о проблемах в руководстве мюнхенского клуба.

«Руководящие посты в "Баварии" занимают люди, очень успешные в сфере финансов. Я знаю их всех, у меня с ними хорошие отношения. С коммерцией у них всё в порядке, однако им очень не хватает спортивной компетентности. При всём уважении, никто из них не пришёл из футбола и не достиг чего-то великого в качестве футболиста.

Исходя из этого возникает вопрос — почему не привлекаются бывшие игроки? Тот же Лам, Швайнштайгер или Роббен. Мюллер умён, коммуникабелен, многие ему симпатизируют. При желании можно обратиться к этим сильным личностям и найти для них место в "Баварии" — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось о том, что в руководстве "Баварии" задумались об увольнении наставника Томаса Тухеля.

В нынешнем сезоне мюнхенцы занимают 2-е место в таблице Бундеслиги с 50-ю очками в активе после 22-х туров.