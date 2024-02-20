ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахЧто делать «ПСЖ» после ухода Мбаппе: купить Салаха, двух нидерландцев, молодого француза и еще несколько идей
    Все новости спорта

    Маттеус о руководстве «Баварии»: Им очень не хватает спортивной компетентности

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария
    Экс-полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус высказался о проблемах в руководстве мюнхенского клуба.

    Лотар Маттеус
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лотар Маттеус

    «Руководящие посты в "Баварии" занимают люди, очень успешные в сфере финансов. Я знаю их всех, у меня с ними хорошие отношения. С коммерцией у них всё в порядке, однако им очень не хватает спортивной компетентности. При всём уважении, никто из них не пришёл из футбола и не достиг чего-то великого в качестве футболиста.

    Исходя из этого возникает вопрос — почему не привлекаются бывшие игроки? Тот же Лам, Швайнштайгер или Роббен. Мюллер умён, коммуникабелен, многие ему симпатизируют. При желании можно обратиться к этим сильным личностям и найти для них место в "Баварии" — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

  • ЛЧ. Уверенные победы «Ман Сити» и ПСЖ, очередное фиаско «Баварии»
  • Подводим итоги первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 16/02/2024

    • Ранее сообщалось о том, что в руководстве "Баварии" задумались об увольнении наставника Томаса Тухеля.

    В нынешнем сезоне мюнхенцы занимают 2-е место в таблице Бундеслиги с 50-ю очками в активе после 22-х туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Атлетико» победный путь «Интера»?
  • «Интер» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Огорчит ли ПСВ «Дортмунд»?
  • ПСВ — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Обойдет ли «Манчестер Сити» «Арсенал»?
  • «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 20 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСВ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер Майами — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры