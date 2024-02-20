ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахЧто делать «ПСЖ» после ухода Мбаппе: купить Салаха, двух нидерландцев, молодого француза и еще несколько идей
    Все новости спорта

    Клопп рассказал о состоянии травмированных игроков «Ливерпуля»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о лазарете мерсисайдской команды.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Недоступен Алиссон. У него мышечное повреждение и мы не знаем, как долго он будет восстанавливаться, но мы его увидим точно не в обозримом будущем. Диогу Жота получил травму колена. Кертис Джонс испытывает проблемы со связками.

    Трент Александер-Арнольд и Доминик Собослаи на пути к возвращению, но все еще недоступны. Так что это довольного много», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Атлетико» победный путь «Интера»?
  • «Интер» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Огорчит ли ПСВ «Дортмунд»?
  • ПСВ — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Обойдет ли «Манчестер Сити» «Арсенал»?
  • «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 20 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСВ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  5.08
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эмбер — Котов
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры