Клопп рассказал о состоянии травмированных игроков «Ливерпуля»

Главный тренервысказался о лазарете мерсисайдской команды.

«Недоступен Алиссон. У него мышечное повреждение и мы не знаем, как долго он будет восстанавливаться, но мы его увидим точно не в обозримом будущем. Диогу Жота получил травму колена. Кертис Джонс испытывает проблемы со связками.

Трент Александер-Арнольд и Доминик Собослаи на пути к возвращению, но все еще недоступны. Так что это довольного много», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.