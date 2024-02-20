Артур: В Бразилии повышенное внимание к «Зениту»

Бразильский новичок «Зенита»рассказал, почему решил продолжить карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Артур Фото: fc-zenit.ru

«В детстве я действительно представлял себя в "Барселоне". Но если говорить шире, то у меня просто всегда была мечта попробовать свои силы в большом европейском клубе, и я рад, что реализую ее в "Зените".

Роналдинью всегда был для меня примером для подражания. "Барселона" — это мечта для любого футболиста. Я пристально следил и слежу за ней, тем более что там во все времена играли сильные бразильцы. А 2021 год был лучшим в моей карьере, я тогда забил 24 или 25 мячей. Помню, что тогда обо мне выходило много лестных материалов, в том числе и этот.

Российский футбол у меня всегда ассоциировался с физически развитыми игроками. Мне всегда казалось, что в российской премьер-лиге силовой футбол. Я видел несколько матчей российских команд, в том числе и "Зенита", и мне бросалось это в глаза.

"Краснодар" — помню о нем, потому что три или четыре года назад был интерес оттуда. Еще знаю ЦСКА, "Локомотив", "Спартак"... А, еще "Динамо".

В Бразилии говорят, что это самый сильный и лучший клуб России, так как каждый год становится чемпионом. Многие звездные мои соотечественники прошли через "Зенит", поэтому, конечно, внимание к команде в Бразилии повышенное», — приводит слова Артура «Спорт-Экспресс».