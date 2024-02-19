Ван Дейк о травмах в «Ливерпуле»: Многих мы потеряли, и к этому просто приходится приспосабливаться

Защитникрассказал о настрое команды после череды травм среди игроков «мерсисайцев».

«Нет смысла отрицать, что у нас много травмированных игроков. Многих мы потеряли, и к этому просто приходится приспосабливаться. Но нам нужен каждый футболист.

Мы по-прежнему ведём борьбу за каждый трофей, и необходимо продолжать в том же духе до самого конца, если мы хотим добиться успеха», — приводит слова ван Дейка Liverpool Echo.

Напомним, что в последнем туре АПЛ с «Брентфордом» (4:1) «мерсисайцы» лишились нападающего Диогу Жоты и хавбека Кёртиса Джонса, которые получили повреждения.

«Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 57-ю очками в активе после 25-и туров.