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    Левандовский побил достижение Анри в «Барселоне»

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски побил достижение экс-форварда каталонской команды Тьерри Анри.

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    Как сообщает пресс-служба «Барселоны», в матче с «Сельтой» Левандовски забил свой 50-й гол в составе клуба. Таким образом, польский футболист обогнал Анри, отметившегося 49 мячами в футболке «Барселоны».

    Напомним, матч 25-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Сельтой» прошёл в Виго на стадионе «Балаидос» и завершился победой каталонского клуба со счётом 2:1. В этой встрече Левандовски оформил дубль.

    В нынешнем сезоне польский форвард каталонской команды во всех турнирах за клуб сыграл в 33 матчах, в которых отметился 17 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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